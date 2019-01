Lazio-Juventus in streaming o in TV

Lazio-Juventus è uno dei posticipi della 21esima giornata di Serie A e si giocherà stasera alle 20.30: sarà arbitrata da Marco Guida. La Juventus ha la possibilità di salire a +11 sul Napoli secondo in classifica, mentre la Lazio di rimanere agganciata al gruppo di squadre che lottano per il quarto posto.

Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Bastos, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Can, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.