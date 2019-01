Meteo: le previsioni per domani, domenica 27 gennaio

Non sarà la domenica perfetta per fare una gita fuori, soprattutto se abitate al Centro o al Nord, dove fin dal mattino ci saranno nuvole e, in alcuni casi, pioggia e neve.

Al Nord la giornata comincerà con cielo coperto su gran parte delle regioni, in particolare su Piemonte e Liguria. Nella tarda mattinata ci potranno essere deboli nevicate in Val d’Aosta, poi nel pomeriggio su tutto il settore alpino e prealpino.

Al Centro il maltempo riguarderà al mattino Sardegna e regioni tirreniche. Nel pomeriggio si sposterà anche sulle altre regioni. Si prevedono piogge intense su Toscana, Lazio e Umbria, con qualche nevicata oltre i 1300 metri.

Va meglio al Sud dove la giornata comincerà con cielo sereno dappertutto. Nel pomeriggio si prevede qualche nuvola sulle regioni tirreniche, con possibilità di piogge di debole intensità in Campania.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.