Le previsioni meteo per domani, sabato 26 gennaio

Domani mattina pioverà e nevicherà al Sud, ma se non ci fosse stato questo inconveniente sarebbe stata una giornata perfetta. Comunque, potremo consolarci con il fatto che da metà giornata in poi sarà sereno dappertutto, giusto in tempo per farci uscire, lasciandoci alle spalle questa lunga giornata.

Al Nord, come oggi, domani sarà sereno per tutto il giorno. Solo verso sera aumenteranno un po’ le nuvole, ma non pioverà.

Anche al Centro sarà bel tempo per tutto il giorno, con l’eccezione della costa abruzzese dove dovrebbe piovere fino a metà giornata.

Al Sud le nevicate in Basilicata e Molise ci saranno solo fino al pomeriggio. Inoltre, dovrebbe esserci pioggia in Sicilia e intorno a Napoli, sempre fino a metà giornata, poi di sera e di notte invece sarà sereno.