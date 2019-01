Secondo le previsioni del tempo, la giornata di domani sarà nuvolosa un po’ in tutta Italia, e non sarà proprio l’ideale per una gita fuori porta. Consolatevi: la prossima settimana arriverà una nuova ondata di freddo che porterà, in particolare al Nord, le nevicate che in tanti aspettavano per Natale e che non ci sono state.

Al Nord si prevede cielo generalmente sereno, con qualche locale temporale soprattutto in serata sui rilievi alpini. Le temperature minime si abbasseranno in Piemonte e Lombardia; le massime solo nella bassa lombarda e in Romagna.

La giornata al Centro inizierà con molte nuvole e piogge sparse sul Lazio. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno più intense e riguarderanno anche Abruzzo e Umbria, dove ci potranno essere anche delle nevicate oltre i 1.200 metri.

Non va meglio al Sud, dove fin dal mattino ci potranno essere piogge isolate in Sicilia, Molise e Campania. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà, soprattutto in Campania, dove si prevedono piogge sempre più intense. Le temperature minime scenderanno in Campania e nelle aree interne di Puglia e Basilicata, dove si abbasseranno anche le massime.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.