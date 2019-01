Domani sarà una giornata prevalentemente serena, soprattutto al Sud, dopo il brutto tempo e il freddo di questi giorni. Le temperature saranno in lieve rialzo nelle ore più calde, anche se rimarranno di media sotto i dieci gradi più o meno ovunque. Anche al Nord è previsto bel tempo, ma in tarda serata dovrebbe piovere.

Al Nord di sera e di pomeriggio è prevista pioggia intorno a Genova, in Liguria. Nelle altre regioni sarà nuvoloso tutto il giorno. Di sera comincerà a piovere anche al confine con la Toscana e tra Piacenza e Parma, in Emilia-Romagna. Di notte il tempo peggiorerà ancora, con piogge previste in Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro non è prevista pioggia: il cielo sarà parzialmente nuvoloso sulla costa tirrenica e sereno altrove.

Al Sud stessa situazione, sarà soleggiato per tutto il giorno: anche di sera e di notte non ci saranno nuvole o precipitazioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.