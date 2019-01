Dopo giorni in cui nelle regioni meridionali ha fatto brutto tempo, con pioggia e neve e temperature piuttosto basse, domani dovrebbe migliorare e fare bel tempo sia al Nord che al Sud. Ci sarà solo qualche pioggia in Sicilia, mentre nel resto delle regioni al massimo sarà nuvoloso ma non pioverà. Le temperature, invece, saranno simili a quelle dei giorni scorsi: farà freddo anche domani, in sintesi.

Al Nord la giornata comincerà con tempo soleggiato un po’ dappertutto, tranne che per delle nuvole di passaggio su Nord-est e Pianura padana. Verso sera le nuvole si intensificheranno, raggiungendo anche il versante occidentale della regione.

Sole pieno anche al Centro per tutta la giornata: ci potrà essere qualche annuvolamento in Toscana, Umbria e Lazio, ma di scarsa entità.

Al Sud ci saranno fin dal mattino molte nuvole in Sicilia, dove potrebbe anche piovere e sono previsti temporali e precipitazioni nevose oltre i 700-800 metri. Ci potrà essere cielo nuvoloso anche sui rilievi della Calabria e in Puglia, ma la situazione migliorerà verso sera.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.