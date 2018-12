Le previsioni meteo per domani, lunedì 31 dicembre

Per il giorno di San Silvestro, l’ultimo dell’anno, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede bel tempo in tutta Italia tranne che in alcune zone del meridione. La giornata inizierà perlopiù coperta da Nord a Sud, isole comprese, ma già nelle prime ore del pomeriggio il cielo si schiarirà. Continueranno ad esserci parecchie nuvole al Sud, con piogge previste in Puglia e in Sicilia. In serata le piogge dovrebbero spingersi verso le Marche, lungo la costa adriatica, e diffondersi in tutta la Sicilia. Nella notte sono previste nevicate tra Lazio e Umbria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.