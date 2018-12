Frosinone-Milan in tv o in streaming

Frosinone-Milan è la prima partita della diciottesima giornata di Serie A: è in programma oggi alle 12.3o. Il Milan sta attraversando un momento molto complicato, fra voci di un possibile esonero di Gennaro Gattuso, un sacco di infortuni e lo scarso rendimento dei suoi giocatori migliori, fra cui Gonzalo Higuaín e Hakan Çalhanoğlu. Il Frosinone ha appena cambiato allenatore: da una settimana Marco Baroni ha sostituito Moreno Longo, e al debutto la squadra ha ottenuto un buon pareggio contro l’Udinese.

Frosinone-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Frosinone-Milan

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti