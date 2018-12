Milan-Fiorentina in streaming e in diretta TV

Milan-Fiorentina è una delle partite della diciassettesima giornata di Serie A. Si giocherà alle 15 allo stadio Meazza di Milano. Il Milan è al momento quarto in classifica ma ha moltissimi giocatori indisponibili per infortunio o per squalifica: a centrocampo ha convocato soltanto due giocatori più un giovane aggregato dalla Primavera. Per questo motivo – e per via di un periodo non brillantissimo – in vista di oggi pomeriggio non è da considerare favorito. La Fiorentina sta meglio e in caso di vittoria potrebbe riavvicinarsi al quarto posto, l’obiettivo massimo di stagione.

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 256. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Milan-Fiorentina: le formazioni

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Calabria, Mauri, Çalhanoğlu; Higuain, Cutrone, Castillejo

Fiorentina (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas