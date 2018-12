C’è un nuovo caso Open Arms

Ieri sera l’ong spagnola Proactiva Open Arms ha soccorso circa 300 persone al largo della Libia, ma non è chiaro dove riuscirà a trasportarle. I governi di Malta e Italia hanno già fatto sapere che non intendono accoglierle. Non è la prima volta che Open Arms si trova in queste condizioni: a luglio era stata costretta a navigare per una settimana e sbarcare decine di persone in Spagna dopo che il governo italiano – al contrario di quanto avvenuto fino a quel momento – si era rifiutato di mettere a disposizione i propri porti. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto su Twitter: «I porti italiani sono CHIUSI! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita».

🔴Nave Open Arms, Ong e bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati, chiede un porto italiano dopo il rifiuto di Malta (che ha sbarcato, giustamente, una donna e un bambino).

I porti italiani sono CHIUSI!

Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 22, 2018

Non è chiaro perché Salvini parli di 200 e non di 300 migranti. Non si sa nemmeno perché parli di «trafficanti di esseri umani» a bordo della nave. In altre occasioni, Salvini ha spesso diffuso informazioni false o distorte a proposito del lavoro delle ong e dei migranti sbarcati in Italia, e quindi le sue dichiarazioni vanno prese con le molle.

Sulla questione si è espresso anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che sempre su Twitter ha scritto: «Sul caso Open Arms l’Italia non ha coordinato i soccorsi in acque SAR [cioè di ricerca e soccorso] libiche, esattamente come non lo hanno fatto Francia, Spagna o altri. Allora cosa vuole fare la Ue? Serve una risposta dell’intera Europa all’emergenza migranti». Il diritto internazionale non prevede un legame fra paese che coordina i soccorsi e luogo di sbarco delle persone tratte a bordo.

Open Arms ha fatto sapere che «le persone sono state salvate da una morte sicura in mare». Non è chiaro se nelle prossime ore chiederanno ad altri paesi europei di poter attraccare nei loro porti. Una donna e un neonato sono sbarcati in mattinata a Malta, ma sembra che il governo maltese non fornirà ulteriori concessioni.

🔴 BREAKING #SeaWatch ha appena concluso il soccorso di 33 persone in difficoltà. Chiediamo un porto sicuro per loro e per le 311 persone a bordo di @openarms_fund.#United4Med pic.twitter.com/sOyPQoSpYO — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) December 22, 2018

Questa mattina altri 33 migranti sono stati nel frattempo soccorsi nel Mediterraneo dalla ong Sea Watch. Anche la loro situazione dovrà definirsi nelle prossime ore.