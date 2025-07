Un distributore di benzina è esploso a Roma nel quartiere Prenestino: ci sono feriti

Venerdì mattina a Roma ci sono state due esplosioni ravvicinate in un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, precedute da un incendio. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, la seconda esplosione sarebbe stata la più forte. Le esplosioni hanno provocato un altro grosso incendio e una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza. Le cause non sono ancora chiare: l’Ansa scrive che potrebbe essere stato il distacco di una pompa della cisterna che riforniva l’impianto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile: stando a quanto scrivono i giornali locali, diversi residenti hanno lasciato la zona e ci sono 21 feriti, tra cui un vigile del fuoco e 8 poliziotti. La stazione della metro Teano è stata chiusa.

Notizia in aggiornamento