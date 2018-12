Juventus-Roma: come vederla in streaming e in diretta TV

Juventus-Roma è la partita più attesa della diciassettesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus ha praticamente tutta la rosa a disposizione e potrebbe persino far riposare qualche titolare come Leonardo Bonucci in vista del turno natalizio del 26 dicembre. La Roma arriva da un momento complicatissimo, interrotto dalla faticosa vittoria contro il Genoa della scorsa giornata: da giorni i quotidiani sportivi scrivono che in caso di sconfitta l’allenatore Eusebio Di Francesco potrebbe rischiare il posto.

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le formazioni di Juventus-Roma

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic

Roma (4-2-3-1) Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick