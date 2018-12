Un regalo di Natale al giorno: – 4

Ci sono quelli che ogni gennaio aprono un documento Excel, su cui annotano diligentemente quale regalo fare ad ogni amico e parente per il Natale successivo.

A ottobre li comprano.

E poi ci sono quelli che il pomeriggio del 24 dicembre, nel panico delle ultime ore, si trovano in un negozio pieno di gente a comprare i soliti calzini. Puntualmente, negli istanti prima di essere travolti da una famiglia con nonni e carrelli al seguito, si maledicono e si promettono: «L’anno prossimo i regali li compro in anticipo, su internet». Puntualmente, si ritrovano il 24 dicembre dell’anno dopo a essere travolti dalla stessa famiglia, che nel frattempo ha un bambino in più.

Visto che i primi sono supereroi e i supereroi se la cavano benissimo da soli, e visto che quelli della seconda categoria – gli umani, insomma – sono la grande maggioranza, il Post ha pensato a un piano di compromesso per cercare di salvarli.

Un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no, riproviamo il giorno dopo: non chiuderà la pratica-regali, ma speriamo di aiutarvi a smaltirne una parte. E se nel frattempo imbarchiamo qualcuno della mozione Flanagin, anche meglio.

Per una qualche combinazione di cose – in parte imperscrutabili e in parte importate dagli Stati Uniti – da qualche anno è nata in Italia una piccola moda attorno ai podcast, e con questa un loro nuovo pubblico: è arrivata una seconda piattaforma di streaming di audiolibri, Repubblica ha diffuso Veleno, un primo esempio italiano dei podcast su vecchi casi di cronaca nera che hanno successo in molte parti del mondo, e riviste come Vanity Fair hanno cominciato a produrre contenuti audio. Anche il Post non è stato da meno. Ultimamente nascono anche molti podcast autoprodotti o fatti da studenti e giovani aspiranti giornalisti o conduttori radiofonici: il regalo di oggi è pensato per loro ed è il registratore che la redazione di Konrad, la sezione di cose europee del Post, usa per registrare le interviste per il suo podcast. È il Tascam DR-40 e costa 144 euro su Amazon.

Si presta a registrare qualcosa che poi si vuol far ascoltare a qualcun altro perché registra anche i rumori ambientali, cioè quelli che stanno intorno. Ha una scheda di memoria micro SD da 2 GB inclusa, si collega al computer con un cavo USB, e funziona con tre 3 pile AA.

Un buon registratore da interviste che poi andranno solo sbobinate (per esempio le lezioni universitarie, può essere un buon regalo per chi è al primo anno) invece è l’Olympus WS-852: un redattore del Post usa da anni, con soddisfazione, il modello precedente. Costa 60 o 80 euro a seconda della memoria. È vero che uno smartphone può svolgere lo stesso lavoro, ma magari la sua batteria è meglio sfruttarla per altre cose.

Sono regali adatti forse solo a poche persone, ma del resto ormai siamo agli sgoccioli di questo calendario dell’avvento consumistico. Se però siete ancora in difficoltà con i regali, qui sotto trovate alcune altre liste messe insieme dal Post. Controllate bene i tempi di spedizione, se volete ancora acquistare i regali su internet.

***

