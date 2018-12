Weekly Post #2 – Cosa è successo davvero in Arabia Saudita

In questi giorni dentro molte redazioni di tutto il mondo si discute quali siano state le notizie che ricorderemo del 2018, e di sicuro l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi è una di queste. Ma per capire quell’episodio e soprattutto le conseguenze che ha avuto nel resto del mondo bisogna partire da più lontano: da poco più di un anno fa, con un’epurazione ai vertici della politica dell’Arabia Saudita e un elicottero caduto. Nella nuova puntata del Weekly Post Elena Zacchetti ci spiega come il principale alleato degli Stati Uniti nel mondo arabo sia passato, in pochi mesi, da un piano di riforme acclamato in tutto l’Occidente allo sfrontato e spregiudicato omicidio di un giornalista. E ci racconta la storia del principe ereditario Mohammed bin Salman, passato dagli apprezzamenti di chi lo considerava un sovrano illuminato alle accuse di chi ora lo vede come un dittatore sanguinario. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify e su iTunes. Ascoltatelo e poi consigliatelo a chi vi sta simpatico, se vi è piaciuto.