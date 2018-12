Il meteo di domani ha deciso di farci un regalo in vista del Natale: non ci sarà pioggia da nessuna parte, anche se in molte regioni sarà nuvoloso. Certo, ci sono gli irriducibili del Natale a-forma-di-Natale che vorrebbero neve, freddo e camino, ma non possiamo davvero lamentarci se il sabato prima di Natale non pioverà. Gli irriducibili possono sempre guardare la loro boule de neige.

Ci sono gli amanti del Natale che sperano sempre che prima o poi nevichi in prossimità del giorno di festa, se non in città almeno in un paesino di montagna, ma sembra che domani le cose andranno diversamente: non nevicherà, ma nemmeno pioverà. Tuttavia, agli amanti del Natale non importa che ci siano giornate con il bel tempo, importa che ci sia la neve da poter guardare attraverso le finestre di casa (riscaldata a dovere con un bel camino, magari).

Al Nord di mattina e di sera è prevista nebbia in pianura Padana e nuvole su tutte le regioni. Di pomeriggio, invece, sarà perlopiù soleggiato.

Al Centro ci sarà nebbia nel Lazio e nelle Marche di mattina e di sera, e nuvole dappertutto nel resto della giornata.

Al Sud sarà bel tempo tutto il giorno, con qualche nuvola in più in Campania, Basilicata e Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.