Domani la penisola italiana sarà divisa in due: nella metà settentrionale ci saranno temperature basse, in alcuni momenti andranno sotto lo zero, e tempo soleggiato. Nella metà meridionale ci sarà brutto tempo e temperature più alte, intorno ai dieci gradi di media. Però, complessivamente, ci sarà più sole che pioggia, quindi l’uscita del sabato è salva.

Al Nord sarà soleggiato tutto il giorno, perciò andate a fare i regali di natale e alla svelta. Il cielo sereno resisterà fino a sera, e solo nelle ore notturne ci saranno delle nuvole con pioggia prevista in Valle d’Aosta.

Al mattino ci sarà un po’ di pioggia al Centro ma solo nel sud del Lazio, poi il tempo migliorerà e di pomeriggio sarà sereno, così come di sera e di notte.

Al Sud ci saranno nuvole su tutte le regioni e pioggia in Puglia, in Molise, in Calabria e Sicilia. Di pomeriggio pioverà anche in Campania, ed è prevista neve al confine tra Molise e Campania. Di sera e di notte le cose miglioreranno un po’ ma continuerà a esserci pioggia in Basilicata e in Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.