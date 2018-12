Si sta cercando l’attentatore di Strasburgo

A Strasburgo, in Francia, centinaia di poliziotti sono alla ricerca dell’uomo che nella notte di martedì 11 dicembre ha sparato uccidendo 3 persone e ferendone altre 13, nei pressi di un mercatino di Natale nel centro della città. Le motivazioni dell’attacco non sono ancora chiare, ma la procura antiterrorismo francese ha avviato una prima indagine. L’autore della sparatoria era già noto alla polizia, ha 29 anni ed è originario di Strasburgo, città nota per essere – con Bruxelles – una delle due sedi del Parlamento Europeo e di diverse altre istituzioni dell’Unione Europea.

