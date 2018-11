Le previsioni meteo per domani dicono che la giornata comincerà con brutto tempo al Nord, cielo coperto al Centro e bel tempo al Sud. La mattina ci saranno piogge soprattutto nel Nord-Ovest, in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Nuvole sparse su Emilia-Romagna, Toscana e Nord-Est. Cieli sereni invece in quasi tutto il Sud. Nel pomeriggio potrebbe piovere anche nel Lazio e in Toscana, tra la provincia di Viterbo e quella di Grosseto, così come in provincia di Torino. Cieli sereni o poco nuvolosi nel resto d’Italia. Verso sera smetterà di piovere nel Nord-Ovest ma continuerà in Liguria e in Trentino-Alto Adige; nelle altre regioni il cielo tornerà finalmente sereno, soprattutto nel Centro-Sud. Durante la notte la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, a parte un leggero peggioramento in Lombardia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.