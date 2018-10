Le previsioni meteo per domani, martedì 23 ottobre

Per domani, martedì 23 ottobre, le previsioni meteo dicono che ci sarà bel tempo su tutto il Nord e su gran parte del Centro, mentre saranno possibili rovesci e temporali sparsi al Sud. Al Nord ci sarà cielo sereno un po’ dappertutto, con nuvole solo sulle aree alpine dell’Alto Adige, dove potrà verificarsi qualche leggera nevicata. Anche al Centro ci sarà prevalentemente bel tempo, ma in mattinata potranno esserci delle deboli piogge su Marche ed Abruzzo. Va peggio al Sud dove persisterà il maltempo, in particolare su Calabria e Sicilia dove si prevedono forti piogge fino a tarda serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.