Le previsioni meteo per domani, lunedì 22 ottobre

Come è stato già durate il weekend, anche la nuova settimana inizierà con bel tempo su tutta l’Italia settentrionale, e piogge su quella meridionale. Al Nord ci potrà essere qualche annuvolamento sulle aree più occidentali e sulla Romagna, con possibilità di qualche debole e breve pioggia. Al Centro il cielo sarà molto nuvoloso sulle regioni adriatiche e sul Lazio, con precipitazioni che si faranno intense nel pomeriggio soprattutto in Abruzzo, dove potrà verificarsi anche qualche nevicata sui rilievi oltre i 1500 metri. Maltempo e temporali diffusi anche su gran parte del Sud, in particolare sulle regioni peninsulari.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.