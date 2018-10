L’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di MotoGP

Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, è arrivato primo nel Gran Premio del Giappone di MotoGP e quindi ha vinto matematicamente il suo quinto Motomondiale in MotoGP, e il settimo in carriera contando anche quelli in classe 125 e in Moto2. Andrea Dovizioso, il suo principale contendente al titolo finale, è arrivato 18esimo per una caduta negli ultimi giri, dopo essere stato primo per buona parte della gara.

1) 🇪🇸 Marc Marquez (Honda)

2) 🇬🇧 Carl Crutchlow (LCR Honda)

3) 🇪🇸 Alex Rins (Suzuki)

4) 🇮🇹 Valentino Rossi (Yamaha)

5) 🇪🇸 Alvaro Bautista (Team Nieto)

6) 🇫🇷 Johann Zarco (Tech 3)

7) 🇪🇸 Maverick Vinales (Yamaha)

8) 🇪🇸 Dani Pedrosa (Honda)

9) 🇮🇹 Danilo Petrucci (Pramac)

10) 🇲🇾 Hafizh Syahrin (Tech 3)

11) 🇮🇹 Franco Morbidelli (VDS)

12) 🇬🇧 Bradley Smith (KTM)

13) 🇪🇸 Pol Espargaro (KTM)

14) 🇯🇵 Katsuyuki Nakasuga (Yamaha)

15) 🇯🇵 Takaaki Nakagami (LCR Honda)

16) 🇧🇪 Xavier Simeon (Avintia)

17) 🇪🇸 Jordi Torres (Avintia)

18) 🇮🇹 Andrea Dovizioso (Ducati)

19) 🇬🇧 Scott Redding (Aprilia)

20) 🇨🇭 Thomas Luthi (Vds)

21) 🇫🇷 Sylvain Guintoli (Suzuki)

Ritirati

🇮🇹 Andrea Iannone (Suzuki)

🇦🇺 Jack Miller (Pramac)

🇨🇿 Karel Abraham (Team Nieto)

🇪🇸 Aleix Espargaro (Aprilia)

Il prossimo Gran Premio si correrà in Australia, quando in Italia saranno le 4 di mattina di lunedì 29 ottobre.

La classifica del Motomondiale:

1) 🇪🇸 Marc Marquez 296

2) 🇮🇹 Andrea Dovizioso 194

3) 🇮🇹 Valentino Rossi 185

4) 🇪🇸 Maverick Vinales 154

5) 🇬🇧 Carl Crutchlow 148

6) 🇮🇹 Danilo Petrucci 133

7) 🇫🇷 Johann Zarco 133

8) 🇪🇸 Jorge Lorenzo 130

9) 🇪🇸 Alex Rins 118

10) 🇮🇹 Andrea Iannone 113