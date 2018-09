I risultati della settima giornata di Serie A

La settima giornata di Serie A è iniziata sabato con tre anticipi in cui sono state impegnate tutte le quattro squadre italiane che giocano in Champions League, per consentire loro di riposare un giorno in più in vista del secondo turno del torneo. Nel primo anticipo la Roma ha battuto la Lazio nel derby romano, portandosi momentaneamente a un punto dal quinto posto. Nell’anticipo delle 18 la Juventus ha vinto 3-1 contro il Napoli aumentando a sei i suoi punti di vantaggio in classifica. Alle 20.30 l’Inter ha battuto in casa il Cagliari ottenendo la sua quarta vittoria consecutiva. Le altre partite si giocheranno fra oggi e lunedì, quando alle 20.30 il posticipo tra Sampdoria e Spal chiuderà il turno.

Sabato

15.00

Roma – Lazio 3 – 1

18.00

Juventus – Napoli 3 – 1

20.30

Inter – Cagliari 2 – 0

Domenica

12.30

Bologna – Udinese 2 – 1

15.00

Chievo – Torino 0 – 1

Fiorentina – Atalanta 2 – 0

Frosinone – Genoa 1 – 2

18.00

Parma – Empoli 1 – 0

20.30

Sassuolo – Milan [Sky]

Lunedì

20.30

Sampdoria – Spal [Sky]

Sampdoria e Fiorentina hanno recuperato la scorsa settimana la partita della prima giornata rinviata per il crollo del ponte Morandi a Genova. L’altra partita della prima giornata rinviata per lo stesso motivo, Milan-Genoa, verrà recuperata il 31 ottobre.

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 21

2) Napoli 15

3) Fiorentina 13

4) Sassuolo 13*

—————————————

5) Inter 13

6) Lazio 12

7) Genoa 12*

—————————————

8) Roma 11

9) Parma 10

10) Torino 9

11) Spal 9*

12) Sampdoria 8*

13) Udinese 8

14) Bologna 7

15) Atalanta 6

16) Milan 6**

17) Cagliari 6

—————————————

18) Empoli 5

19) Frosinone 1

20) Chievo – 1***

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Penalizzazione (-3)