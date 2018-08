Le previsioni meteo per domani, martedì 21 agosto

Domani, martedì 21 agosto, ci sarà il sole soprattutto al mattino: è poi previsto un peggioramento un po’ in tutta Italia, ma il sereno tornerà nel tardo pomeriggio. In alcune zone potrebbe anche piovere.

Al Nord, al primo mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata su Alpi e Prealpi aumenteranno le nubi, con deboli rovesci e temporali sparsi. Verso sera tornerà il sereno. La stessa cosa si verificherà nelle regioni dell’Italia centrale: sereno al mattino, graduale intensificazione delle nubi sugli Appennini con possibili piogge, e sereno la sera. In Sardegna e Sicilia, invece, il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino con rovesci o temporali che si placheranno dal tardo pomeriggio. Al Sud ci sarà il sole: il tempo peggiorerà in tarda mattinata ma poi tornerà il sereno.

Domani, non ci saranno variazioni rilevanti delle temperature: le minime si alzeranno lievemente in Sardegna, le massime diminuiranno sulle regioni centro-meridionali e su parte della Alpi. Sul resto del paese non ci saranno cambiamenti significativi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.