Le previsioni del tempo per domani, 21 giugno

Domani inizierà ufficialmente l’estate (il solstizio sarà alle 12.07) ma a guardare il tempo che ci aspetta non si direbbe proprio. Nonostante le temperature alte, un po’ in tutta Italia non mancheranno piogge sparse e temporali.

Nord

Al Nord la giornata inizierà con cielo nuvoloso, in particolare sull’Appennino emiliano e sulle zone alpine. Nel pomeriggio poi ci saranno rovesci, che si faranno sempre più intensi verso sera, su Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna

Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Centro Italia, con qualche temporale che potrebbe arrivare nelle ore più calde della giornata. In serata la situazione migliorerà, ma rimarrà lo stesso qualche nube nell’entroterra di Marche, Abruzzo e Lazio.

Sud e Sicilia

La giornata inizierà con cielo cielo sereno al Sud, ma già nel primo pomeriggio arriveranno dei rovesci su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Il tempo migliorerà leggermente verso sera, con le piogge che lasceranno spazio alle nuvole su Campania, zone interne della Basilicata e Calabria tirrenica.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.