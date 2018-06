Cosa c’è stasera in TV

La cosa più notevole che ci sarà oggi in TV sarà la partita serale dei Mondali: alle 20 giocheranno Russia ed Egitto, e nell’Egitto rientrerà il forte Mohamed Salah. Su Rai Uno ci sarà una trasmissione per raccogliere fondi a favore delle attività dei frati francescani, mentre se volete un film di quelli che hanno fatto la storia, questa sera su Italia Uno c’è Grease, mentre su TV8 c’è il Silenzio degli innocenti.



Rai Uno

20.30 – Con il Cuore nel nome di Francesco: serata benefica condotta da Carlo Conti per raccogliere fondi per le missioni dei frati francescani nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia. Tra gli altri canteranno Al Bano, Edoardo Bennato, Ron, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Bianca Atzei. Per quelli a cui manca Sanremo.



Rai Due

21.05 – Rosewood: diciassettesimo episodio della prima stagione della serie di Fox su un anatomopatologo che aiuta la polizia di Miami a risolvere gli omicidi. La serie è stata cancellata dopo la seconda stagione e non è la prima volta che Rai Due la trasmette: l’estate è così.



Rai Tre

21.15 – cartabianca: il consueto talk show di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.



Rete 4

21.25 – Il delitto della Madonna nera: film francese del 2014 diretto da Lionel Bailliu. Un’agente di polizia di una piccola città francese si trova ad indagare su uno strano omicidio insieme al giovane collega che prenderà il suo posto all’ormai prossimo momento della pensione.



Canale 5

21.26 – Grease: il famoso – famosissimo – musical romantico del 1978 (neo 40enne) con John Travolta e Olivia Newton-John. Quello con tutte le canzoni che cantiamo ancora, le coreografie che vediamo da tutte le parti e un’estetica che è stata ripresa, raccontata e citata un po’ da tutte le parti. La storia la sapete, dai.



Italia 1

21.22 – Russia-Egitto: è la prima partita della seconda giornata del Girone A dei Mondiali di calcio. La Russia ha vinto la prima partita del girone, contro l’Arabia Saudita, e vincendo questa sera farebbe un enorme passo avanti verso la qualificazione; al contrario se l’Egitto dovesse perdere si metterebbe invece davvero nei guai (e dovrebbe sperare che l’Uruguay non vinca domani, contro l’Arabia Saudita).

Russia-Egitto sarà trasmessa in diretta anche su Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.



La7

21.10 – The Manchurian Candidate: film del 2004 diretto da Jonathan Demme, remake di un film del 1962. Denzel Washington interpreta un reduce di guerra che ha strani incubi e allucinazioni: scopre che sono dovuti a un trattamento subito mentre si trovava in Kuwait e che fa parte di un grosso complotto. Nel cast c’è anche Meryl Streep.



TV8

21.25 – Il silenzio degli innocenti: il secondo film con protagonista il serial killer Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins. È il terzo film nella storia, dopo Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo, ad aver vinto i cinque premi Oscar più importanti: miglior film, miglior regia (a Jonathan Demme), miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista (Jodie Foster) e miglior sceneggiatura.



Rai 4

21.22 – Left Behind: La profezia: un film apocalittico con Nicolas Cage che interpreta un pilota, basato sulla stessa idea della serie tv The Leftovers, cioè che a un certo punto, improvvisamente, una parte della popolazione umana svanisce nel nulla, come secondo certe profezie bibliche.



Rai 5

21.10 – Potiche: la bella statuina: film del 2010 ambientato negli anni Settanta, diretto dal regista francese François Ozon. La bella statuina del titolo è Catherine Deneuve che interpreta la moglie di un ricco industriale che viene sequestrato e perciò si deve improvvisare imprenditrice, dopo essere stata tenuta relagata dal marito nel ruolo di moglie.



Rai Movie

21.10 – Franny: film del 2015 con Richard Gere che interpreta un uomo ricco che si mette ad aiutare una giovane coppia in modo esagerato perché ha dei sensi di colpa segreti.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The code

Sky Cinema Cult

21.00 – Memorie di una geisha

Oppure