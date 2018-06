MotoGP: come vedere il Gran Premio di Catalogna in streaming o in TV

Il Gran Premio di Catalogna è il settimo del Mondiale 2018 di MotoGP e si corre oggi vicino a Montmeló. In pole position partirà Jorge Lorenzo, che due settimane fa ha vinto il Gran Premio del Mugello. Dietro di lui partiranno Marc Marquez e Dovizioso. Nella classifica del Mondiale Marquez è primo con 95 punti. Rossi ne ha 72 e Vinales e Dovizioso ne hanno 67 e 66.

Come vedere il Gran Premio in streaming e in tv

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP HD; in alternativa si potrà vedere in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sky lo trasmetterà in diretta anche in chiaro sul suo canale del digitale terrestre TV8 a partire dalle 14.00 dopo aver trasmesso in diretta anche le gare di Moto3 e Moto2. La diretta si potrà vedere anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui.