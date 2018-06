Frosinone-Palermo: dove vedere il ritorno della finale dei playoff di Serie B in TV o in streaming

Frosinone-Palermo è la partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B e si giocherà alle 20.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La partita d’andata si è giocata il 13 giugno ed è stata vinta 2-1 dal Palermo: il Frosinone era andato in vantaggio con un gol di Ciano ma il Palermo aveva rimontato grazie a un gol di La Gumina e a un autogol di Terranova.

Il regolamento della Serie B prevede che nei playoff non ci siano né tempi supplementari né rigori: in caso di parità alla fine della gara, si qualificherà la squadra che ha ottenuto più punti nella stagione regolare. Di conseguenza il Frosinone, che ha concluso la stagione con 72 punti, uno in più del Palermo, si qualificherebbe con una vittoria ottenuta con qualsiasi punteggio, anche 2-1. Al Palermo invece può bastare un pareggio per ottenere la promozione in Serie A.

Come vedere Frosinone-Palermo in tv o in streaming

Frosinone-Palermo si potrà vedere in tv in esclusiva sui canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Super Calcio, o in streaming da pc, tablet e smartphone tramite l’app Sky Go.