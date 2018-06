Le previsioni meteo per domani, sabato 16 giugno

Domani nell’Italia del nord ci sarà un tempo abbastanza bello da pensare di fare cose all’aperto quasi ovunque, tranne che sulle aree alpine e prealpine di Piemonte e Valle d’Aosta. Altrove sono invece previste tante nuvole e poco sole. Al centro la giornata inizierà bene ma nel pomeriggio è meglio prepararsi – logisticamente ed emotivamente – all’arrivo delle nuvole su Sardegna, regioni tirreniche e Umbria, con possibili piogge. In Lazio e Abruzzo i temporali sono previsti già in tarda mattinata. In Calabria e Sicilia sarà meglio non fare invece troppi piani per un sabato all’aperto perché potrebbe piovere sia di mattina che di pomeriggio: non sempre e non ovunque, ma potrebbe piovere.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.