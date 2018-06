Le previsioni meteo per domani, venerdì 15 giugno

Anche domani il tempo non sarà eccezionale: in gran parte d’Italia il cielo sarà nuvoloso e, al sud in particolare, pioverà. A Milano le temperature oscilleranno tra i 17 e i 26°C, a Roma tra i 16 e i 28°C. Per quanto si può prevedere finora, comunque, sabato sarà meglio.

Nord

Il nord è dove farà un po’ più bello. Ci sarà comunque qualche temporale e qualche rovescio in Liguria e sulle Alpi centroccidentali. Sulla pianura Padana si alterneranno nuvole e cielo sereno.

Centro e Sardegna

Su Toscana e Umbria occidentale il cielo sarà nuvoloso, in alcuni posti di più, in altri di meno. Sul resto del centro Italia alle nuvole si aggiungeranno piogge sparse e temporali locali: verso il tramonto la situazione migliorerà. Anche in Sardegna sono previste piogge e temporali: tra mattina e pomeriggio, nel centro-sud.

Sud e Sicilia

Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto e pioverà sia sulle regioni peninsulari che in Sicilia. In serata il tempo migliorerà in Molise, Campania, Puglia, Basilicata e sud della Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.