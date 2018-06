Cosa c’è stasera in tv

Domani si gioca la prima partita dei Mondiali di calcio di Russia 2018: i programmi calcistici cominciano già stasera con Tiki Taka Russia di Pierluigi Pardo su Italia Uno (ricordiamo che questi sono i Mondiali per cui Mediaset ha l’esclusiva, magari eravate distratti).

Per i non appassionati c’è un nuovo programma di Rai 2 in cui due personaggi famosi sostituiscono un insegnante in una quinta superiore, a sorpresa: si comincia con Roberto Saviano e Mara Maionchi. Poi c’è una puntata di Avanti un altro che dalle premesse sembra la parodia di un’autocritica: verranno trasmesse le cose peggiori andate in onda nella storia del programma, secondo loro, e poi Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado metterà a processo Paolo Bonolis.

Troverete anche il film che incarna un po’ lo spirito del tempo, in questo periodo dell’anno: Notte prima degli esami.

Rai 1

21.25 – Un matrimonio da favola

Film del 2014 di Carlo Vanzina con Stefania Rocca ed Emilio Solfrizzi. Un impiegato sta per sposare la figlia del presidente della banca dove lavora. Prima del matrimonio riunisce gli amici che non vede dal liceo: pochi di loro sono riusciti a diventare quello che sognavano di essere da ragazzi.

Rai 2

21.20 – Il supplente

«Cosa accadrebbe se un giorno, in una classe di quinta superiore, l’insegnante fosse assente e, a sorpresa, si presentasse un personaggio famoso, un talent, un giornalista, uno scrittore?». Ve lo state chiedendo anche voi? Siete fortunati perché «è proprio quello che accadrà ne “Il Supplente”», dice la Rai. In questa prima puntata ci sono Roberto Saviano e Mara Maionchi.

Che cos'è il talento? @maramaionchi ne ha parlato con i ragazzi e le ragazze di una quinta superiore per #IlSupplente.

La prima puntata, in cui entreranno in classe @robertosaviano e poi Mara Maionchi, va in onda mercoledì 13 giugno alle 21.20: non mancate! pic.twitter.com/alrw21HXTm — Rai2 (@RaiDue) June 11, 2018

Rai 3

21.15 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

+++Ritrovato a #Paullo il corpo di Sara, la ragazza scomparsa da #Melzo il cui fidanzato si era tolto la vita #Milano #chilhavisto +++ pic.twitter.com/n0OGHj6OEc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 13, 2018

Rete 4

21.25 – Radici

Remake di una storica serie televisiva del 1977 ispirata al romanzo di Alex Haley. Ambientata in Gambia nel 1750, racconta la storia di Kunta, che viene rapito e venduto come schiavo dagli inglesi. Stasera viene trasmessa l’ultima puntata.

Canale 5

21.25 – Avanti un altro, pure di sera!

Puntata speciale del game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La puntata di oggi si chiama “An Italian Crime Story”e conterrà tutte le cose peggiori andate in onda nella storia del programma; poi Bonolis verrà “processato” per le cose trasmesse dal giornalista Gianluigi Nuzzi, che conduce Quarto Grado.

Questa sera scoprirete cose che non avete mai immaginato possano esistere.#AvantiunAltroAnItalianCrimeStory

21.15 – Canale 5 pic.twitter.com/8kp60DitCz — Avanti un Altro! (@Avanti1Altro) June 13, 2018

Italia Uno

21.25 – Tiki Taka Russia

Prima puntata del programma di calcio condotto da Pierluigi Pardo che andrà in onda con un’edizione speciale per tutta la durata dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Si presenteranno i Mondiali, che iniziano domani, con ospiti più (Massimiliano Allegri, Javier Zanetti, Ciro Ferrara) o meno (Andrea Pucci, Cristiano Militello e Ria Antoniou) calcistici.

La 7

21.10 – Atlantide

Il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di stasera è intitolata “Terza guerra mondiale” (che è «già cominciata», si dice nel promo) e parla dei rapporti storicamente tesi tra Stati Uniti e Corea del Nord. Con un tempismo quantomeno curioso:

TV8

21.25 – Notte prima degli esami

Commedia del 2005 di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis e Cristina Capotondi. Racconta i problemi, le ansie e le aspirazioni di un gruppo di diplomandi poco prima dell’inizio dell’esame di maturità in un liceo di Roma. È periodo.

Nove

21.25 – Little Big Italy

Francesco Panella, gestore della storica trattoria romana Antica Pesa, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di italiani. In ogni puntata, saranno presentati tre ristoranti per decidere qual è il migliore.

Rai Movie

21.10 – The expatriate – In fuga dal nemico

Thriller del 2012 in cui un ingegnere che si occupa di testare dispositivi di sicurezza in una grande multinazionale un giorno trova il suo ufficio completamente vuoto, senza colleghi e senza mobili. E la multinazionale per cui lavora sembra non essere mai esistita.

Iris

21.00 – Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

Commedia italiana piuttosto trash del 1983 con Alvaro Vitali e Carmen Russo, a tema calcistico. Il Napoli ha acquistato il fuoriclasse brasiliano Paulo Roberto Cotechino, che però non gioca come dovrebbe per via della saudade.

Sky

Sky Cinema Max

21.00 – Nemico pubblico

Sky Cinema Cult

21.00 – Loving Vincent

Sky Cinema Classics

21.00 – Vera Cruz