Domattina al nord ci saranno nuvole sulle aree alpine e prealpine e nel pomeriggio sono previste piogge in Ligura, in particolare sulla riviera di levante, e nel nord della Toscana. Per il resto al nord è dovrebbe essere una buona giornata. Abbastanza buona da non rimpiangere di aver scelto di fare il ponte. Le nuvole, per quanto riguarda il centro Italia, sono previste sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, soprattutto al mattino. In Puglia, Sicilia e Calabria sarà una giornata un po’ a metà, tra nuvole e sole.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.