Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino

È previsto per oggi, mercoledì 11 aprile, uno sciopero dei mezzi pubblici di Torino che riguarderà i dipendenti di GTT, la principale azienda dei trasporti della città, e che potrebbe causare qualche disagio soprattutto a chi dovrà spostarsi nel tardo pomeriggio o in serata. Lo sciopero, a cui potrà aderire il personale operativo su autobus, tram, metropolitana e servizio ferroviario metropolitano, è stato proclamato da USB (Unione Sindacale di Base) e avrà una durata di 4 ore.

Gli orari dello sciopero

GTT ha pubblicato sul proprio sito gli orari in cui non viene garantita la circolazione dei mezzi pubblici:

Servizio urbano e suburbano della Città di Torino e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00 Autolinee extraurbane: dalle ore 17.30 alle ore 21.30 sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

In un comunicato del mese scorso, USB aveva criticato il modo in cui la giunta del sindaco Chiara Appendino stesse gestendo GTT. Il sindacato aveva riassunto le promesse fatte dal M5S («centinaia di nuovi mezzi, una riorganizzazione delle linee al servizio del cittadino, un miglioramento della qualità dell’aria grazie ai nuovi tram e ai bus ecologici») contestandone l’effettiva realizzazione: «dietro la “Rivoluzione GTT” in realtà appare un piano di tagli che non solo non è una novità, ma anzi è un’oggettiva accelerazione della “terapia” avviata da Fassino».