Le previsioni meteo per giovedì 12 aprile

Le previsioni meteo per domani, giovedì 12 aprile, dicono che sarà brutto un po’ ovunque, con pochissime eccezioni (tutte al Sud). Al Nord ci saranno piogge e temporali diffusi su tutte le regioni: in Emilia-Romagna la situazione migliorerà nella tarda mattinata, nel sud del Veneto e nella Lombardia orientale si dovrà attendere la sera. Nelle zone alpine, ma non in Friuli-Venezia Giulia, nevicherà al di sopra dei 1500 metri.

Il cielo sarà nuvoloso anche nelle regioni del Centro e in Sardegna, con piogge sparse e diffuse che si attenueranno verso sera. Al Sud la giornata partirà bene con cielo sereno o poco nuvoloso: le condizioni peggioreranno via via soprattutto nel nord della Sicilia, in Campania, in Molise e nella Puglia garganica.

Le temperature minime diminuiranno in Sardegna e nel nord della Sicilia, resteranno uguali in Valle d’Aosta, in Piemonte e in Liguria; aumenteranno altrove, soprattutto nella Pianura Padana. Le temperature massime si alzeranno in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, regioni adriatiche meridionali, coste della Calabria e Sicilia orientale. Saranno stazionarie in Toscana e diminuiranno sul resto del territorio, soprattutto a nord-est.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.