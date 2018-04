Le previsioni meteo per domani, mercoledì 11 aprile

Il tempo di domani non sarà così diverso da quello di questi giorni: farà brutto al nord e bruttino al centro-sud. Sono previsti nuvoloni e temporali su Piemonte, Liguria e Lombardia già dal mattino. Verso sera pioverà anche in Veneto e Trentino-Alto Adige, dove nevicherà sopra i 1300-1500 metri. Al centro sarà nuvoloso più o meno ovunque, con deboli piogge previste in varie zone fra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. Pioverà in Sicilia, ma solo al mattino: in giornata dovrebbe fare bello nel resto del sud, e peggiorare in serata. Tranne al nord, le temperature continueranno ad essere clementi: a Roma sono previsti fino a 18 gradi.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.