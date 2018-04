Le previsioni meteo per domani, martedì 10 aprile

Le temperature continueranno progressivamente a salire, ma domani continuerà a fare brutto per tutta la giornata. Al mattino ci saranno nuvole compatte su Piemonte, Liguria, Lombardia, Sardegna e Campania. Le nuvole saranno un po’ meno compatte – e quindi si configurano come “velature”, come dicono quelli bravi – al sud, dove però il tempo peggiorerà nel corso della giornata: nel pomeriggio pioverà su tutta la Sicilia e anche sulla Calabria centromeridionale. Da qualche parte nevicherà ancora, nonostante sia il 10 aprile: ma solo in Trentino-Alto Adige, sopra i 1500-1700 metri.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.