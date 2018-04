È morto il ciclista Michael Goolaerts, aveva 23 anni

Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è morto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle più importanti e prestigiose corse del ciclismo su strada. La morte è stata comunicata poco prima di mezzanotte dalla sua squadra, la Veranda’s Willems-Crelan.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems – Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 8, 2018

Goolaerts era stato trovato disteso a terra dopo essere caduto dalla bici per il malore attorno al chilometro 150 del percorso, nei pressi di Viesly. Era stato soccorso rapidamente e rianimato sul posto dai medici, intubato e trasportato d’urgenza in elicottero in un ospedale di Lille. Nel tragitto verso l’ospedale avrebbe perso conoscenza più volte. Le sue condizioni non sono mai migliorate e nel corso della giornata né la sua squadra né l’ospedale hanno fornito informazioni sul suo stato di salute.

Il vincitore della Parigi-Roubaix, lo slovacco Peter Sagan, al termine della corsa aveva scritto un tweet per esprimere la proprio vicinanza a Goolaerts, e come lui hanno poi fatto molti altri corridori impegnati domenica nella gara.

All the thoughts and prayers of the @BORAhansgrohe team and myself are with Michael Goolaerts. Such a sad news… — Peter Sagan (@petosagan) April 8, 2018

Classic day… Where my feeling completely changed when I arrived in the bus an saw the incident… https://t.co/9msquEwrym — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) April 8, 2018

Goolaerts era nato a Lier, nelle Fiandre, il 24 luglio 1994 ed era cresciuto nelle squadre ciclistiche giovanili della Veranda’s Willems e della Lotto-Soudal, entrambe belghe. Era professionista dal 2016 e i suoi migliori risultati li aveva ottenuti in alcune corse minori del Nord Europa.