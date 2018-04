Il ciclista belga Michael Goolaerts ha avuto un arresto cardiaco durante la Parigi-Roubaix: è stato rianimato sul posto e ricoverato in ospedale

Michael Goolaerts, ciclista belga di 22 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre stava percorrendo il secondo settore in pavé della Parigi-Roubaix, la “classica monumento” del ciclismo su strada. È stato soccorso rapidamente e rianimato sul posto dai medici. Dopo essere stato intubato e stato trasportato in elicottero nell’ospedale più vicino. Goolaerts, che corre con la squadra belga Vérandas Willems-Crelan, è stato trovato disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso, nei pressi di Viesly. Nel tragitto verso l’ospedale avrebbe perso conoscenza più volte. La sua squadra si è limitata a comunicare il ricovero, senza aggiungere ulteriori dettagli.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99

— TSR (@Snowman33000) April 8, 2018