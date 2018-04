Le previsioni meteo per domani, domenica 8 aprile

Domani per molti sarà una bella domenica di sole, per altri, soprattutto al mattino, ci sarà cielo nuvoloso: in ogni caso quasi niente pioggia. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni in Sardegna e, nevose dai 1.200 metri in su, in Piemonte e Valle d’Aosta; pioverà un po’ anche su Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale e nel centro Italia, ma solo la sera.

È previsto cielo molto nuvoloso in particolare sulla parte occidentale del nord Italia. La Sardegna è la regione in cui ci sarà il tempo peggiore: dal pomeriggio comincerà a piovere e nel corso della serata ci saranno veri e propri temporali. Nel centro Italia ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso in generale, con deboli piogge a fine giornata su Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia ci sarà cielo sereno ovunque a inizio giornata, mentre dal tardo pomeriggio si rannuvolerà sia in Sicilia che sulle regioni tirreniche, e poi in Basilicata e parte della Puglia.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.