Sabato pomeriggio un furgone ha investito la folla a Münster, in Germania: ci sono tre morti e almeno 20 feriti, secondo i principali giornali tedeschi che citano fonti di polizia. Nonostante l’incidente sia avvenuto intorno alle 15.30, ci sono pochissime informazioni confermate ufficialmente: la polizia ha soltanto detto che la persona che guidava il furgone si è uccisa, e che è «troppo presto per parlare di un attentato». Non è chiaro se nei tre morti citati dai media tedeschi sia incluso l’autista del furgone. A essere state investite dal furgone sembrano essere state principalmente persone sedute ai tavolini all’aperto di un ristorante nel centro della città, vicino a una statua conosciuta come Kiepenkerl.

Lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung, due tra i più importanti giornali tedeschi, hanno raccolto informazioni sul sospettato: non sono state confermate, ma coincidono tra loro. Dicono che sarebbe un uomo tedesco di 48 anni, che in passato sarebbe stato valutato psicologicamente instabile. Di nuovo, non sono informazioni confermate, e vanno prese con cautela.

Su Twitter sono circolate alcune foto che mostrano la scena dell’incidente. Si vedono le sedie del ristorante posizionate nell’area pedonale antistante, in buona parte rovesciate, e quello che sembra essere il furgone coinvolto. La Süddeutsche Zeitung scrive che sul furgone sarebbe stato ritrovato un «oggetto sospetto», e che per questo l’area è stata messa in sicurezza ed è stata perquisita in cerca di esplosivi. Inizialmente, i giornali tedeschi avevano scritto che fonti di polizia avevano escluso la presenza di altri sospettati in fuga: Bode ha però detto che alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una o più persone scendere dal furgone, e che quindi la polizia sta indagando.

Münster si trova nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, nel nord-ovest della Germania, e ha circa 300mila abitanti. Il luogo in cui è avvenuto l’incidente è nel pieno centro della città, in una zona molto frequentata durante il giorno e piena di bar e ristoranti, soprattutto nei giorni di bel tempo come sabato.

Su Twitter la polizia ha scritto che la situazione «è ancora confusa», e ha invitato i cittadini a non avvicinarsi all’area in cui è in corso l’operazione. I giornali locali scrivono che la polizia e i soccorsi sono intervenuti rapidamente perché per sabato pomeriggio era in programma una manifestazione filocurda, e molti agenti erano già dispiegati per le strade della città. I feriti lievi sono stati soccorsi sul posto, mentre quelli più gravi sono stati portati in diversi ospedali della città, tra cui quello universitario, che ha invitato i cittadini a donare il sangue.