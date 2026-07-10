Almeno 12 persone sono morte in un grave incendio in Spagna

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Nel comune di Los Gallardos, nella comunità autonoma dell’Andalusia, nel sud della Spagna, si è sviluppato un grave incendio boschivo che ha provocato la morte di dodici persone. Alcune di loro sono state trovate all’interno di auto avvolte dalle fiamme, e il bilancio è ancora provvisorio. Giovedì pomeriggio diversi testimoni avevano allertato il servizio di emergenza segnalando la caduta di un cavo elettrico vicino a una strada statale, sostenendo che avesse causato l’incendio: da lì le fiamme si sarebbero rapidamente propagate in una vicina area boschiva. Per ora sulle cause non ci sono conferme ufficiali.

Nelle prime ore di venerdì, gli abitanti di cinque quartieri di Los Gallardos e della vicina Bédar sono stati fatti evacuare. Il governo regionale ha evacuato per precauzione altre mille persone dalla zona, mentre il centro sportivo comunale è stato aperto per offrire riparo agli sfollati. Per ora vi si trova una cinquantina di persone. A Bédar, una donna è rimasta ustionata ed è stata trasportata in ospedale, e un’altra è stata curata per inalazione di fumo; altre quattro sono state soccorse sul posto per problemi respiratori e ustioni lievi. Per ora non ci sono numeri precisi dei feriti.

Dopo l’inizio dell’incendio una tratto di autostrada e la strada in prossimità dei boschi interessati sono state chiuse.

Il ministro regionale della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha detto che è il «più devastante incendio mai registrato nella regione» e ha descritto la situazione come «una tragedia senza precedenti». Sia lui sia il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez hanno fatto le condoglianze alle famiglie delle persone che sono morte.

Sempre giovedì e sempre in Andalusia c’è stato un incendio a Estepona, che a causa del vento si è gradualmente propagato verso nord, in direzione del comune di Benahavís: il fumo era visibile da gran parte della costa di Malaga. Il governo andaluso ha fatto evacuare in via precauzionale circa cento residenti dalla Costa del Sol e ha chiuso alcune strade per facilitare le operazioni dei vigili del fuoco.

Nel frattempo un altro incendio si è sviluppato a Córdoba, portando alla chiusura di una strada e, successivamente, alla sospensione del servizio ferroviario tra Alcolea de Córdoba e il capoluogo di provincia, causando disagi anche sulla linea dell’alta velocità verso Madrid.

Negli ultimi giorni altri grossi incendi hanno causato danni sui Pirenei, al confine con la Francia. Le fiamme hanno bruciato più di 20 chilometri quadrati di vegetazione, il 97 per cento dei quali all’interno dell’area naturale protetta di Les Gavarres.

Giugno è stato il mese più caldo mai registrato nell’Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. In Spagna finora è stato il mese più distruttivo dell’anno, con circa 160 chilometri quadrati bruciati in totale. Tra le regioni più colpite c’è quella di Cantabria, sulla costa nord del paese.

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