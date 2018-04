Le previsioni meteo in Italia per domani, sabato 7 aprile

C’è questa cosa, nel meteo, che si inizia sempre dal nord e poi si va verso il sud. Ha a che fare con l’ordine con cui leggiamo e guardiamo le cose: ma è probabile che gli abitanti di Aosta siano tendenzialmente meno informati sul tempo a Catania di quanto non lo siano i catanesi sul tempo che farà nel resto d’Italia. Quindi, per una volta: al sud è prevista una bella giornata, di quelle che tutti vorrebbero in un sabato di aprile. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature massime saranno in lieve rialzo.

Bel tempo anche al centro e in Sardegna, con un po’ di nuvole verso sera, ma di quelle che non dovrebbero portare pioggia. Al nord la giornata sarà comunque bella, ma un po’ meno che al sud: ci saranno nuvole soprattutto sulle parti alpine o prealpine del Piemonte e – infine – della Valle d’Aosta. Anche qui la nuvolosità aumenterà nel tardo pomeriggio.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.