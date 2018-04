Le previsioni meteo in Italia per domani, venerdì 6 aprile

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 6 aprile, nel Nord Italia non pioverà. Gli unici problemi potrebbero averli quelli che, nella pianura centro-orientale, dovessero guidare o voler guardare fuori dalla finestra qualcosa piuttosto distante (bravi, torna la nebbia).

Il meteo parla anche di molte nubi sulle Alpi in serata, ma non ci saranno precipitazioni. Nel Centro Italia dovrebbe esserci una situazione simile, ma potrebbe anche piovere, poco, sull’Abruzzo. Nel Sud le uniche regioni in cui ci si aspetta che piova sono Molise e Puglia. E per questo weekend forse ce la caviamo: dovrebbe fare bello. Ma poi, da lunedì, pioggia praticamente ovunque.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.