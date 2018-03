Le previsioni meteo per domani, giovedì 29 marzo

Domani butta male. Il tempo sarà brutto un po’ ovunque, specialmente in Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Campania. Nevicherà, ancora, nelle aree alpine superiori ai 1.500 metri. Nella pianura padana si formerà la foschia, quel fenomeno che rende il tratto autostradale fra Milano e Piacenza un unico indistinto corridoio grigiastro. Anche sulla Sicilia meridionale sono previste nuvole compatte un po’ insolite per la stagione.

Le cose miglioreranno nel pomeriggio: ci saranno parziali schiarite su Piemonte e Valle d’Aosta e un generale dissolvimento delle nuvole in tutto il centro e sud Italia; in Campania invece dove dovrebbe continuare a fare brutto tempo. Intanto, proseguono dei timidi segnali di primavera: le temperature minime sono in rialzo un po’ ovunque, e le massime sfioreranno i 20 gradi in varie città del centro e sud.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.