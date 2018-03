Il meteo in Italia per lunedì 26 marzo

Lunedì il tempo nel Nord Italia sarà generalmente sereno, con cielo parzialmente coperto nelle ore di sole solamente lungo l’arco alpino (ma si sa che poi lì ci mette un attimo a cambiare) e in Lombardia. Il bel tempo interesserà anche le regioni centro-settentrionali: dal Lazio in giù ci sarà un netto peggioramento, con piogge previste in mattinata a Roma, nelle zone meridionali di Puglia e Calabria e praticamente in tutta la Sicilia. In Sardegna invece è previsto bel tempo dalla mattina alla sera. Per quanto riguarda le temperatura, sia le minime che le massino sono date in leggero aumento.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.