Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv tornerà la Nazionale italiana di calcio, con un’amichevole contro l’Argentina: è la prima partita dell’Italia dopo quella cosa brutta che è successa a novembre. Sugli altri canali ci saranno i soliti appuntamenti settimanali (Nemo, Propaganda Live, Fratelli di Crozza) e la prima puntata del nuovo programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, in cui si parlerà di amore: più avanti abbiamo messo il video promozionale, giudicate voi.

Tra i film non c’è molta scelta: Richie Rich – Il più ricco del mondo con Macaulay Culkin, un paio di commedie apparentemente bruttine e La ragazza del dipinto (che sembra il più interessante). È un film storico sulla donna diventata simbolo della fine della schiavitù nel Regno Unito.

Rai Uno

20.20 – Italia-Argentina: la Nazionale italiana di calcio giocherà un’amichevole a Manchester contro l’Argentina, considerata una delle squadre più forti al mondo. Sarà la prima partita della Nazionale dopo l’eliminazione dagli spareggi dei Mondiali avvenuta a novembre contro la Svezia. Nel frattempo nel calcio italiano è successo un po’ di tutto: l’allenatore della Nazionale Giampiero Ventura è stato esonerato, la federazione nazionale è stata commissariata dal CONI e anche la Lega Calcio ha un nuovo presidente. In tutto questo, la Nazionale non ha ancora trovato il nuovo allenatore: i commissari lo sceglieranno alla fine della stagione, quando i principali candidati all’incarico potrebbero liberarsi dalle squadre che allenano in questo momento.

Rai Due

21:20 – Nemo – Nessuno escluso: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Valentina Petrini e Enrico Lucci.

Rai Tre

21.15 – Cyrano – L’amore fa miracoli: prima puntata di un nuovo programma condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, in cui si parlerà di amore.

Una coppia davvero inedita per un viaggio alla scoperta del mondo dell’amore.

Da stasera @MaxGramel e #AmbraAngiolini condurranno, in prima serata su #Rai3, #Cyrano. L’amore fa miracoli.@cyranorai3 pic.twitter.com/eboIHZRQGZ — Rai3 (@RaiTre) March 23, 2018

Rete 4

21:15 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.11 – La ragazza del dipinto: film britannico del 2013, ispirato alla storia di Dido Elizabeth Belle, figlia di un ammiraglio della marina britannica e di una schiava caraibica, diventata simbolo della fine della schiavitù nel Regno Unito.

Italia 1

21.25 – Richie Rich, il più ricco del mondo: film del 1994 con Macaulay Culkin, che interpreta il giovane figlio di una coppia di miliardari americani, che finiscono in un complotto organizzato da alcuni loro dipendenti che vogliono impadronirsi delle loro ricchezze.

La7

21.10 – Propaganda Live: una nuova puntata del programma di satira politica e attualità condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro). Una delle cose più apprezzate – che però va in onda piuttosto tardi – è il tradizionale cortometraggio di Gipi (ce n’è uno nuovo ogni settimana).

TV8

21.30 – Il cacciatore di ex: commedia inglese del 2010 con Jennifer Aniston e Gerard Butler, che parla esattamente di quello che sembra: Butler interpreta un ex poliziotto, ora cacciatore di taglie, a cui viene dato l’incarico di catturare la ex moglie (Aniston).

NOVE

21:25 – Fratelli di Crozza: nuovo spettacolo televisivo del comico e conduttore Maurizio Crozza, famoso tra le altre cose per le sue imitazioni, che va in onda in diretta.

Rai 4

21.00 – Criminal Minds: Beyond Borders: episodi 4, 5 e 6 di uno spin-off della famosa serie poliziesca che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. La particolarità dello spin-off è che i casi a cui lavorano i protagonisti sono ambientati fuori dagli Stati Uniti.

Rai Movie

21.10 – Un amore all’improvviso: film fantastico-sentimentale-drammatico con Eric Bana e Rachel McAdams. Parla di un bibliotecario che quando è stressato è in grado di viaggiare nel tempo. Non riesce però a controllare il suo potere, e il suo matrimonio comincia a risentirne.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Anastasia

Sky Cinema Classics

21.00 – Arriva Jesse James

Sky Cinema Max

21.00 – Mechanic: Resurrection