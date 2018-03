Il meteo in Italia per sabato 24 marzo

Domani potrebbe piovere in Liguria, nel sud del Piemonte, nell’area occidentale dell’Emilia-Romagna, nel Lazio, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e, ma in questo caso è anche probabile che non succeda, in Abruzzo, Marche e Umbria. Da nessuna parte sono però attese piogge particolarmente intense e da nessuna parte è prevista neve sotto altitudini in cui la gente è di certo preparata e abituata alla neve. Portandosi un po’ avanti, anche domenica il tempo sarà così-così in gran parte d’Italia. Al sud sarà anzi ancora più brutto, con piogge quasi ovunque durante la giornata.

Intanto a Sydney, in Australia, dove è da poco iniziato l’autunno è previsto bel tempo, giusto qualche nuvola passeggerà nel corso della giornata: con temperature comprese tra i 20 e i 26 gradi centigradi.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.