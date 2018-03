Le maglie dei Mondiali di calcio

Mancano circa ottanta giorni all’inizio dei Mondiali di calcio in Russia, l’evento sportivo più importante dell’anno insieme alle Olimpiadi invernali. Nell’attesa, questo è il periodo in cui gli sponsor tecnici e le federazioni dei vari paesi presentano al pubblico le maglie con cui parteciperanno al torneo, e che in alcuni casi fanno parte di intere linee di abbigliamento (come quelle della Nigeria) lanciate sfruttando la grande visibilità offerta dai Mondiali. Le maglie delle Nazionali più importanti sono state quasi tutte presentate di recente e mancano solo alcune divise da trasferta e le maglie di diverse squadre africane, asiatiche e centroamericane, che comunque dovrebbero arrivare nei prossimi giorni (le troverete sempre qui).

Le aziende di abbigliamento sportivo più presenti sono come al solito Nike, Adidas e Puma. I modelli usati da Nike sono più o meno uguali per tutte le Nazionali di cui è sponsor tecnico: maglie a tinta unita, o con leggere variazioni di tonalità, e maniche realizzate con un tessuto particolarmente leggero e traspirante sviluppato di recente. Per le Nazionali maggiori, inoltre, Nike ha sviluppato dei font con la collaborazione di alcuni designer: quello dell’Inghilterra — uno dei più apprezzati — è stato disegnato da Craig Ward e modellato in 3D sulla base della croce di San Giorgio, simbolo del paese.

Per le sue Nazionali principali, Adidas ha invece ripreso design ed elementi da vecchie maglie usate tra gli anni Ottanta e Novanta. Quella della Germania, per esempio, è ispirata alla divisa usata durante Italia ’90, in cui vinse la Coppa del Mondo battendo in finale l’Argentina. I font di maglia realizzati da Adidas sono invece ispirati all’alfabeto cirillico e all’estetica russa della metà del Novecento. I numeri e le lettere presentano solo angoli retti e sono tagliati a metà da una linea che li rende un po più “leggeri”.