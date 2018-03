Le previsioni meteo per domani, mercoledì 21 marzo

Domani, mercoledì 21 marzo, sarà il secondo giorno di primavera, ma le previsioni meteo per l’Italia non sono molto primaverili: si parla di nubi, rovesci e temporali soprattutto nel Centro e nel Sud e, in alcune regioni, anche di neve.

Per il Nord Italia il meteo prevede un cielo molto coperto lungo gli Appennini, in Liguria e nel sud del Piemonte, con un po’ di neve in alta quota; altrove ci saranno “velature”, che però si apriranno già in tarda mattinata.

Al Centro il tempo sarà peggiore: nuvole accompagnate da piogge e temporali un po’ ovunque. Potrebbe inoltre nevicare sulle regioni adriatiche già a partire da 100-200 metri di quota. Nel pomeriggio il tempo migliorerà leggermente.

Il cielo sarà molto nuvoloso e coperto ovunque anche nel Sud Italia, con schiarite sulle uniche zone che si affacciano sullo Ionio. Sono previsti rovesci e temporali soprattutto su Campania, Basilicata e Calabria. Al mattino nevicherà nelle aree interne del Molise e della Campania.

Le temperature minime diminuiranno su quasi tutto il Centro-Nord mentre non varieranno al Sud, nel Lazio e sulla Pianura Padana. Le massime saranno generalmente stazionarie.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.