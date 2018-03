Foto di primavera e neve a Parigi

Domani sarà ufficialmente primavera ma a Parigi, oltre che in molti altri posti in Europa, continua a far freddo e a nevicare, così tanto che domenica per il maltempo è stata chiusa la Torre Eiffel. Parigi di suo e con la neve è sempre suggestiva, ancora di più se il Sacro Cuore di Montmartre è incorniciato da rami con i boccioli mezzi bianchi, e i Jardin des Plantes, il più grande orto botanico della città, ha fiori di pesco e viali alberati innevati.

Credit: @Barbara Robertson

Credit: @Erica Berman

Credit: @å™