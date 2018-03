Come vedere Sampdoria-Inter, in tv o in diretta streaming

Sampdoria-Inter è la prima partita di questa domenica di Serie A, e si giocherà oggi alle 12.30 allo stadio Marassi di Genova. Sampdoria-Inter sarà arbitrata da Paolo Tagliavento. Inter e Sampdoria sono separate soltanto da otto punti in campionato: sono rispettivamente quinta con 52 punti e settima con 44, ed entrambe sono nella fascia delle squadre che, finisse oggi la stagione, si qualificherebbero all’Europa League. L’Inter punta però a finire quarta e ottenere la qualificazione in Champions League, mentre la Sampdoria deve mantenere il vantaggio sull’Atalanta, ottava. L’Inter ha pareggiato la sua ultima partita contro il Napoli, un risultato notevole, ma arriva da mesi molto complicati e sotto le aspettative, e non sarà facile battere la Sampdoria in casa, dove esprime sempre un buon gioco. L’allenatore Luciano Spalletti avrà comunque a disposizione i suoi attaccanti titolari: Antonio Candreva, Ivan Perisic e Mauro Icardi.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi.

Dove vedere Sampdoria-Inter in streaming e in diretta TV:

Sampdoria-Inter verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sampdoria-Inter sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.